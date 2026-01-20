Allerta Meteo, scuole chiuse domani mercoledì 21 gennaio: l’ELENCO aggiornato LIVE

Si è aperta ieri una settimana critica per diverse regioni del Paese, colpite una fase di maltempo estremo, con gravi e pesanti criticità a causa delle piogge torrenziali, dei venti di tempesta e mareggiate. Il ciclone mediterraneo “Harry” si muove lentamente tra le coste algerine, il canale di Sardegna e il canale di Sicilia, per spostarsi definitivamente verso lo Ionio e indebolirsi non prima di giovedì 22. A causa delle avverse condizioni meteo attese e dei disagi conseguenti, i sindaci di diversi Comuni hanno già deciso la chiusura degli istituti scolastici anche per la giornata di domani: molte altre ordinanze potrebbero seguire nelle prossime ore. In questo articolo, di seguito, aggiorneremo l’elenco dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse anche domani mercoledì 21 gennaio 2026.

Allerta Meteo: scuole chiuse domani mercoledì 21 gennaio 2026, l’ELENCO aggiornato LIVE

Calabria

Scuole chiuse in provincia di Catanzaro

Catanzaro

Lamezia Terme

Scuole chiuse in provincia di Cosenza

Oriolo

Scuole chiuse in provincia di Reggio Calabria

Agnana

Benestare

Sicilia

Scuole chiuse in provincia di Messina

Fiumedinisi

Scuole chiuse in provincia di Catania

Castiglione di Sicilia

Articolo in aggiornamento

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: