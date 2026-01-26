Allerta Meteo, settimana al via col maltempo: ecco dove pioverà oggi

Allerta meteo in questo inizio settimana all’insegna del maltempo, che caratterizzerà anche i prossimi giorni. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

Nella giornata di oggi, lunedì 26 gennaio 2026, “correnti cicloniche in quota, dapprima occidentali-sud-occidentali e poi nord-occidentali, accompagneranno il transito da NW verso SE di un impulso atlantico, coinvolgendo in particolare i bacini occidentali tirrenici e le coste della ex Jugoslavia, fino all’Albania. È attesa una frequente instabilità, anche a carattere convettivo, sulla porzione di dominio sopra menzionata, con fenomeni anche a carattere di rovescio o locale temporale che risulteranno più probabili ed intensi tra la notte e il primo pomeriggio lungo le coste tirreniche centro-meridionali e sulle due Isole Maggiori, seguendo una traiettoria WNW/ESE“, si legge nel bollettino PRETEMP.

“Una linea più intensa di rovesci e temporali è attesa nelle prime ore della notte spostarsi dal Salento verso le coste albanesi e le isole greche, ma non dovrebbe determinare accumuli particolarmente significativi e comunque < 80mm/3h. Qualche rovescio è atteso, sempre nelle prime ore della notte, anche lungo le coste toscane e sull’Alto Adriatico, in attenuazione e spostamento verso levante nelle ore successive“, riporta il bollettino, pubblicato nel pomeriggio di ieri e valido per l’intera giornata odierna.

Per tali motivi, “su tutte le aree citate viene emesso un livello 0 di pericolosità per la possibilità di convezione non intensa e piuttosto rapida, associata a scarsi valori di energia potenziale e di shear nei livelli medio-bassi“, conclude PRETEMP.

Allerta Meteo, la mappa PRETEMP

