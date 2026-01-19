Allerta meteo, si blinda anche Olbia: chiuse scuole, cimiteri e mercato settimanale

A seguito dell’allerta meteo rossa diramata dalla protezione civile regionale, il Comune di Olbia aggiorna le misure straordinarie con la chiusura del mercato settimanale del martedì. Le disposizioni già in vigore per le giornate di oggi e domani, sono: chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, chiusura del Parco Fausto Noce, chiusura dei cimiteri cittadini e degli uffici pubblici.Le misure sono adottate in via precauzionale per garantire la massima sicurezza della popolazione, considerato il rischio elevato di criticità idrogeologiche e allagamenti.Il Sindaco Settimo Nizzi ricorda: “la situazione richiede prudenza e responsabilità. Abbiamo ampliato le misure per tutelare la cittadinanza e ridurre ogni possibile rischio. Invitiamo tutti a limitare gli spostamenti, a seguire gli aggiornamenti ufficiali e, nelle zone a rischio, a salire ai piani superiori e spostare le auto lontano dalle aree soggette ad allagamenti”.

Il Comune continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione delle condizioni meteo in coordinamento con la Protezione Civile e le autorità competenti. Gli aggiornamenti saranno pubblicati sui canali istituzionali del Comune di Olbia.

