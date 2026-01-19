Allerta meteo Sicilia: a Catania chiuse le attività commerciali, misure sulla circolazione ferroviaria

Dopo l’avviso meteo della Protezione civile regionale, che prevede allerta rossa e arancione su gran parte della regione per la giornata di domani, la circolazione ferroviaria sarà sospesa sulla linea Siracusa-Caltanissetta e sulla Catania-Caltagirone. Previste modifiche all’offerta ferroviaria sulla Messina-Catania-Siracusa, sulla Catania-Palermo e sulla Piraineto-Trapani. Per le avverse condizioni meteorologiche che da stamani flagellano la Sicilia orientale e in considerazione del bollettino odierno della Protezione Civile Regionale, il direttore del Parco archeologico di Catania e della Valle dell’Aci, Giuseppe D’Urso, ha disposto anche per domani, martedì 20 gennaio, la chiusura di tutti i siti e dei musei di pertinenza dell’ente.

Nel dettaglio, a Catania saranno chiusi il Teatro Antico di Via Vittorio Emanuele, la Chiesa di San Francesco Borgia e le Terme della Rotonda e dell’Indirizzo; a Centuripe il Museo archeologico; nel territorio di Mineo, chiusa l’area archeologica di Palikè; chiusi ancora: ad Adrano il Museo regionale Saro Franco e l’area della mura Dionigiane; a Caltagirone il Museo della Ceramica con l’allestimento temporaneo al primo piano di Palazzo Libertini.

Chiuse attività commerciali

A seguito dell’ordinanza sindacale del comune di Catania numero 6 emessa in data 19 gennaio, il sindaco della città Etnea, Enrico Trantino, ha ordinato la chiusura di tutte le attività commerciali sino alle ore 24:00 del 20 gennaio 2026.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.