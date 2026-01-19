Allerta Meteo Sicilia, allarme rosso e arancione domani in tutta l’isola: livello innalzato per le prossime ore | DETTAGLI

È stata diramata un’allerta rossa per rischio idrogeologico e idraulico legato a forti temporali per l’intera giornata di oggi nella Sicilia nord-orientale. Le condizioni meteo risultano particolarmente critiche, con la possibilità di piogge intense, nubifragi e conseguenti allagamenti, piene improvvise e frane nelle aree più esposte. A partire da domani, l’allerta rossa verrà estesa anche al resto del territorio, coinvolgendo tutta la Sicilia orientale e centro-orientale, dove è atteso un ulteriore peggioramento del quadro meteorologico. Si raccomanda alla popolazione di prestare la massima attenzione, limitare gli spostamenti non necessari e seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali della Protezione Civile.

