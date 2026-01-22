Allerta meteo Sicilia, ancora maltempo su ampie zone dell’Isola: il bollettino della Protezione civile

Resta nella morsa del maltempo la Sicilia. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di domani. Su ampie zone dell’Isola l’allerta resta gialla. Le precipitazioni saranno, secondo le previsioni, “da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sui settori occidentali e meridionali”. Molto mossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale.

