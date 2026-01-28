Allerta Meteo Sicilia: da stasera piogge, venti fino a burrasca e mareggiate

Sicilia ancora nella morsa del maltempo. La Protezione Civile regionale ha diffuso un’allerta meteo per il rischio meteo – idrogeologico e idraulico, valida per tutta la giornata di domani, giovedì 29 gennaio. L’allerta interessa tutto il versante tirrenico e parte del settore orientale dell’isola. “Dalla sera di oggi, mercoledì 28 gennaio, e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica. Dalle prime ore di domani, giovedì 29 gennaio, e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali. Possibili mareggiate sulle coste esposte”, si legge nel bollettino di allerta.

In particolare, sono previste “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente deboli”. Previsti “venti da burrasca a burrasca forte nordoccidentali, in graduale attenuazione in serata”. Per quanto riguarda i mari, “molto agitati il Tirreno meridionale e lo Stretto di Sicilia, fino temporaneamente e localmente grosso quest’ultimo; tendente a molto agitato lo Ionio meridionale; moto ondoso in calo ad iniziare dai bacini più occidentali”, riporta il bollettino.

