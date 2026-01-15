Allerta Meteo Sicilia, domani piogge o breve temporali: le aree colpite

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un’allerta meteo per rischio meteo-idrogeologico e idraulico valida per la giornata di domani, venerdì 16 gennaio. È stata emessa allerta gialla per le province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Ragusa. Sono previste “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale sui settori occidentali e meridionali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente deboli”, si legge nel bollettino di allerta. Previsti anche “venti localmente forti sudorientali”.

Per quanto riguarda i mari, “molto mossi lo Stretto di Sicilia e il Tirreno meridionale settore ovest”.

