Allerta Meteo Sicilia: domani piogge, temporali, neve sopra gli 800 metri e venti di burrasca

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diramato un’allerta meteo per rischio meteo-idrogeologico e idraulico valida per tutta la giornata di domani, domenica 11 gennaio. È stata emessa allerta gialla per tutta la fascia settentrionale, compresi i settori orientali e occidentali. “Si prevede il persistere di venti di burrasca da quadranti occidentali, con rinforzi di burrasca forte”, si legge nel bollettino di allerta. Previste anche “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia tirrenica e nordorientale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie sulle aree costiere tirreniche di Sicilia centro-orientale; isolate, sui settori interni, con quantitativi cumulati deboli”. Attese “nevicate al di sopra di 800-1000 metri, con apporti al suolo da deboli a moderati”.

Per quanto riguarda i mari, saranno “molto agitati lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale al largo; da molto mosso ad agitato il Tirreno centro-meridionale; tutti in attenuazione”.

