Allerta Meteo Sicilia: domenica con piogge diffuse, venti fino a burrasca e mareggiate

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un’allerta meteo gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valida per tutta la giornata di domani, domenica 1 febbraio 2026. L’allerta interessa tutta la fascia settentrionale dell’isola e i settori occidentali e nordorientali. “Si prevede il persistere di precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica. Previsti inoltre venti da forti a burrasca a prevalente componente settentrionale, con mareggiate sulle coste esposte”, si legge nel bollettino di allerta.

Nel dettaglio, sono previste “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, settentrionali tirrenici e nordorientali, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati”. Per quanto riguarda i mari, “agitati o molto agitati lo Stretto di Sicilia e lo Ionio, molto mosso il Tirreno meridionale”, riporta il bollettino.

