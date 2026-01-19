Allerta meteo Sicilia, evacuazione urgente a Marzamemi: il sindaco invita a lasciare le zone costiere

Scatta l’allarme a Marzamemi a causa delle avverse condizioni meteo che stanno interessando il territorio di Pachino. Il sindaco Giuseppe Gambuzza ha diramato una comunicazione urgente invitando la popolazione ad adottare immediatamente misure di sicurezza, con particolare attenzione alle aree esposte lungo la costa. Secondo quanto comunicato dal primo cittadino, l’invito è rivolto soprattutto ai residenti nelle zone prospicienti il mare e a tutti coloro che si trovano nelle aree balneari del territorio comunale, che devono spostarsi immediatamente verso il centro urbano per evitare rischi legati al peggioramento delle condizioni atmosferiche.

“Si invita la cittadinanza di Marzamemi, in particolare i residenti nelle aree prospicienti il mare, e tutti coloro che si trovano nelle zone balneari del territorio di Pachino, a spostarsi immediatamente verso il centro urbano a causa delle avverse condizioni meteo in corso”, ha dichiarato il sindaco.

Le autorità raccomandano la massima prudenza, evitando spostamenti non necessari nelle aree costiere e attenendosi rigorosamente alle indicazioni fornite dagli organi istituzionali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.