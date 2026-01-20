Allerta meteo Sicilia, il sindaco di Catania: “restate a casa”, scuole chiuse e modifiche alla circolazione ferroviaria

Scuole chiuse anche domani a Catania. Ad annunciarlo è il sindaco Enrico Trantino, lanciando ancora una volta un appello ai cittadini a non uscire da casa. “Il bollettino meteo ricevuto pochi minuti fa – dice –segnala un peggioramento delle condizioni del mare e del vento, con un mantenimento di questa situazione sino alle 23. Probabilmente aumenteranno anche le piogge. Per questa ragione, ancora una volta vi esortiamo a non uscire di casa se non per motivi di assoluta indifferibilità, considerando i pericoli legati alla caduta di rami e di alberi e all’ammaloramento della pavimentazione stradale”. “Più tardi – annuncia il primo cittadino – dirameremo l’ordinanza che prevederà, almeno, la sospensione delle attività didattiche. Nel frattempo, confidiamo nel buonsenso e nella prudenza di tutti i cittadini, affinché non si verifichino danni all’incolumità di nessuno”, conclude.

Stop ai treni tra Acireale e Siracusa e sulla Palermo-Catania

A causa del peggioramento delle condizioni meteo in Sicilia è stata sospesa la circolazione dei treni anche tra Acireale e Siracusa e sulla Palermo-Catania, oltre che, come da programma, sulle linee Siracusa-Caltanissetta e Catania-Caltagirone. Permangono, fa sapere Ferrovie dello Stato, le modifiche all’offerta ferroviaria sulla Messina-Catania. Aggiornamenti sono disponibili nella sezione Infomobilità di Rfi e sulle pagine Infomobilità di Trenitalia.

