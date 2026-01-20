Allerta Meteo Sicilia, la protezione civile mantiene l’allarme rosso e arancione anche domani: il bollettino aggiornato

La Protezione Civile regionale ha confermato anche per la giornata di domani il mantenimento dei livelli di allerta arancione e rossa per diverse aree della Sicilia, a causa del perdurare delle condizioni meteorologiche avverse previste nelle prossime ore. L’indicazione arriva con l’Avviso Regionale di Protezione Civile n. 26020, emesso dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile Sicilia, valido dalle ore 16:00 del 20 gennaio 2026 fino alle ore 24:00 del 21 gennaio 2026, relativo al rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Secondo quanto riportato nell’avviso, sono previste precipitazioni diffuse, a tratti anche intense, con rovesci e temporali accompagnati da frequente attività elettrica e possibili grandinate, in particolare sui settori nord-orientali dell’Isola.

Oltre alle piogge, il quadro meteo sarà caratterizzato anche da venti di burrasca dai quadranti orientali, con raffiche fino a tempesta e forti mareggiate lungo le coste esposte, circostanze che potrebbero causare disagi alla circolazione e criticità soprattutto nelle aree costiere.

Rischio idrogeologico e idraulico: possibili allagamenti e frane

L’avviso segnala inoltre una possibile evoluzione in termini di criticità idrogeologica e idraulica, con rischio di:

allagamenti nei centri urbani

frane e smottamenti

difficoltà nella rete stradale

ingrossamento di torrenti e corsi d’acqua

Il rischio risulta più significativo nei piccoli bacini e nelle aree urbanizzate soggette a ristagni e deflussi, ma non si escludono effetti anche nel reticolo idrografico dei bacini maggiori.

L’appello alla prudenza

La conferma dell’allerta rossa e arancione anche per domani rende necessario adottare comportamenti responsabili e prudenti. Si invita la popolazione a: evitare spostamenti non necessari, non sostare in prossimità di torrenti, argini, sottopassi e zone depresse, prestare massima attenzione alla viabilità, seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali della Protezione Civile e delle autorità locali. La situazione resta monitorata e in evoluzione, con possibili aggiornamenti nelle prossime ore.

