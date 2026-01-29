Allerta Meteo Sicilia: persistono venti fino a burrasca e mareggiate

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un’allerta meteo gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valida per tutta la giornata di domani, venerdì 30 gennaio. L’allerta interessa tutto il settore settentrionale dell’isola. “Persistono venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali. Possibili mareggiate sulle coste esposte”, si legge nel bollettino di allerta. Inoltre, sono previste “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sui settori tirrenici”.

Per quanto riguarda i mari, “da molto mossi ad agitati il Tirreno meridionale settore ovest e Stretto di Sicilia; molto mossi resto del Tirreno e lo Ionio meridionale”.

