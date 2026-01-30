Allerta Meteo Sicilia: piogge diffuse, venti fino a burrasca e mareggiate

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un’allerta meteo gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico valida per tutta la giornata di domani, sabato 31 gennaio. L’allerta interessa tutta l’isola. “Dalla mattinata di domani, sabato 31 gennaio, per 24-30 ore, previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di temporale, con fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e attività elettrica. Dal pomeriggio di domani, per 24-30 ore, previsti venti da forti a burrasca a prevalente componente settentrionale; mareggiate sulle coste esposte”, si legge nel bollettino di allerta.

In particolare, sono previste “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul versante ionico Nord-Est, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-meridionali ed occidentali e versante tirrenico Nord-Est, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; isolate, anche a carattere di breve rovescio o isolato temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati generalmente deboli”. Previsti “venti tendenti a forti settentrionali dalla serata con rinforzi su zone ioniche e occidentali”.

Per quanto riguarda i mari, “tendenti ad agitati il Tirreno meridionale settore Ovest, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio; molto mossi i restanti settori del Tirreno centro-meridionale”, riporta il bollettino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.