Allerta meteo Sicilia, rischio meteo-idrogeologico e idraulico: quattro province coinvolte

La Protezione civile della Regione Siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di domani, domenica 25 gennaio 2026. Allerta gialla sulle province di Palermo, Trapani, Catania e Siracusa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.