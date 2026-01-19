Allerta meteo Sicilia: scuole chiuse a Enna e stop ai mercati settimanali

Il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, ha disposto per domani la chiusura delle scuole e la sospensione dei mercati settimanali di Enna Alta e di Enna Bassa. Il sindaco ha disposto anche la chiusura al pubblico del cimitero comunale, dei parchi, dei giardini compresivi villa Torre di Federico e castello di Lombardia, la sospensione delle attività in tutti gli impianti e strutture sportive all’aperto, la sospensione di manifestazioni ed eventi all’aperto, la sospensione di ogni intervento ed attività su aree pubbliche.

