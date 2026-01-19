Allerta meteo Sicilia: situazione preoccupante nei villaggi della zona Sud Messina e comuni della zona ionica

Situazioni sempre più preoccupante per il maltempo, che potrebbe aggravarsi nelle prossime ora nei villaggi della zona sud di Messina e nei comuni della zona ionica del messinese. Il sindaco di Santa Teresa Riva, Danilo Lo Giudice, ha annunciato venti che potrebbero superare i 300 chilometri orari. Osservazione rafforzata anche sul torrente Agrò, considerato uno dei nodi più delicati in caso di precipitazioni intense. Il Comune segue con attenzione la situazione della passerella sul torrente, la cui chiusura non è esclusa nelle prossime ore, soprattutto in serata, qualora si registrasse un incremento significativo del flusso d’acqua. Alla luce di queste previsioni, resta confermata anche per domani la chiusura delle scuole nei trenta comuni compresi tra Scaletta Zanclea e Roccella Valdemone.

Si tratta del secondo giorno consecutivo di sospensione delle attività didattiche, una scelta condivisa da numerose amministrazioni locali per ridurre gli spostamenti e tutelare studenti, famiglie e personale scolastico. Nel corso delle ultime ore sono stati firmati nuovi provvedimenti di chiusura che interessano, tra gli altri, i comuni di Taormina, Giardini Naxos, Letojanni, Castelmola, Gallodoro, Mongiuffi Melia, Limina, Roccalumera, Pagliara, Alì, Mandanici, Gaggi, Graniti, Santa Teresa Riva, Francavilla di Sicilia e Malvagna.

