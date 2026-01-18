Allerta meteo Sicilia: sospeso il servizio ferroviario extraurbano della Circumetnea

A causa dell’allerta meteo di codice rosso diramata dalla Protezione Civile Regionale, la Ferrovia Circumetnea ha comunicato la sospensione del servizio ferroviario extraurbano per la giornata di domani, lunedì 19 gennaio 2026. La misura, adottata in via precauzionale per garantire la sicurezza di passeggeri e personale, comporterà lo stop delle corse extraurbane previste. Per ridurre i disagi all’utenza, l’azienda ha predisposto un servizio sostitutivo con autobus: in particolare, i treni 2, 3, 10, 11, 16 e 17 saranno rimpiazzati da bus aziendali che effettueranno le corse in alternativa al trasporto su rotaia. Rimarranno invece regolarmente operativi il servizio urbano della Metropolitana e i servizi delle autolinee non scolastiche, che non subiranno variazioni nella giornata di lunedì.