Allerta meteo Siracusa, scuole chiuse anche domani per verifiche

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha disposto la sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado, compresi gli asili, per la giornata di domani. Il provvedimento, il terzo consecutivo, è stato adottato per consentire le verifiche sulle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici dopo due giorni di maltempo legati al ciclone Harry, che ha interessato il territorio comunale. Le squadre tecniche del Comune sono impegnate nei controlli prima della ripresa delle lezioni.

