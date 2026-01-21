Allerta Meteo, Stati Uniti nella morsa del gelo: violenta tempesta invernale in arrivo sul Nord-Est

Una vasta e intensa perturbazione invernale si sta abbattendo sulla costa orientale degli Stati Uniti, portando con sé un mix pericoloso di neve pesante, ghiaccio e piogge battenti. Le previsioni meteorologiche per le prossime ore indicano che il sistema frontale, alimentato da un afflusso di aria artica proveniente dal Canada, colpirà con particolare violenza il corridoio del Nord-Est, mettendo a rischio i piani di viaggio di milioni di persone e minacciando la stabilità della rete elettrica.

Il cuore della tempesta dovrebbe colpire con maggiore intensità tra la serata di mercoledì e l’intera giornata di giovedì. Mentre le zone interne del New England e lo Stato di New York si preparano a accumuli nevosi significativi, che in alcune aree potrebbero superare i trenta centimetri, le grandi metropoli della costa vivranno una situazione più incerta e dinamica. Città come New York e Philadelphia si trovano infatti sulla linea di confine tra l’aria gelida e le correnti più miti provenienti dall’Atlantico, il che si tradurrà probabilmente in una transizione caotica da neve a pioggia gelata, rendendo le strade estremamente insidiose.

I disagi ai trasporti sono già iniziati, con le principali compagnie aeree che hanno annunciato la cancellazione di centinaia di voli negli scali di Logan a Boston, JFK e LaGuardia a New York. Anche il traffico ferroviario e quello autostradale sulla Interstate 95, la principale arteria che collega il sud con il nord della costa orientale, subiranno pesanti rallentamenti. Le autorità locali hanno invitato i cittadini a limitare gli spostamenti non essenziali, avvertendo che la visibilità ridotta e il fondo stradale ghiacciato potrebbero rendere la guida estremamente pericolosa.

Oltre ai trasporti, la preoccupazione principale riguarda i possibili blackout. La combinazione di neve umida e pesante con raffiche di vento che potrebbero sfiorare i settanta chilometri orari rappresenta una minaccia diretta per i rami degli alberi e le linee elettriche aeree. Squadre di emergenza sono già state mobilitate in tutto il Massachusetts e nel Maine per intervenire tempestivamente in caso di guasti alla rete.

Più a sud, verso la capitale Washington e il Maryland, l’evento si manifesterà prevalentemente sotto forma di pioggia intensa, ma non si escludono allagamenti localizzati a causa del terreno già saturo per le precipitazioni dei giorni scorsi. Gli esperti meteorologi avvertono che, una volta passata la perturbazione, le temperature subiranno un ulteriore e brusco crollo, trasformando ogni residuo di acqua e neve in una lastra di ghiaccio compatto che potrebbe persistere fino al fine settimana.