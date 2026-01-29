Allerta Meteo Toscana, ancora pioggia domani: le zone colpite

Pioggia in aumento nella giornata di domani, venerdì 30 gennaio, in particolare dal pomeriggio sulle zone centrali e costiere della Toscana, comprese le isole dell’Arcipelago, dove le piogge potranno assumere carattere temporalesco. Per queste zone, la Sala operativa unica della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo di codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore con validità dalle ore 14 fino alla mezzanotte di domani, venerdì 30 gennaio.

