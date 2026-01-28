Allerta Meteo Toscana: ancora pioggia, vento e mareggiate

Continua il maltempo in Toscana per la perturbazione in transito. La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha confermato l’allerta meteo con codice giallo fino alla mezzanotte di oggi, mercoledì 28 gennaio, per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore su tutta la regione e per rischio idraulico del reticolo principale per il bacino di Bisanzio e Ombrone pistoiese. Confermato anche il codice giallo per forti mareggiate sulle coste centro settentrionali e meridionali e sull’arcipelago fino alle ore 18 di oggi e per vento sulle zone meridionali e nella Valtiberina, fino alle ore 18, e sulla Romagna-Toscana fino alla mezzanotte di oggi, mercoledì.

