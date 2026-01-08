Allerta Meteo Toscana, domani mareggiate e vento: scatta l’allarme arancione

Scatta l’allerta meteo arancione in Toscana. “Emessa dalla nostra Sala operativa per mareggiate su costa centro-settentrionale e Arcipelago dalle ore 12 di domani venerdì 9 gennaio e per il resto della giornata, allerta gialla dalla mezzanotte di oggi“, scrive sui social il Presidente toscano, Eugenio Giani. Allerta gialla per rischio idrogeologico nella giornata di domani sull’area centro-settentrionale e per rischio vento sulla costa centro-settentrionale e Arcipelago. Rapido rinforzo dei venti di Libeccio/Ponente con forti raffiche (80-100 km/h) sulla costa centro-settentrionale e sull’Elba, localmente e temporaneamente superiori ai 100km/h, mare con onde fino a 5 metri. Precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio, più probabili e frequenti sulle province centro-settentrionali.

In una nota, la Regione spiega in dettaglio: “a partire dal pomeriggio di domani, venerdì 9, possibilità di locali temporali sulla Toscana centro-settentrionale, dalla Garfagnana fino al Valdarno superiore, accompagnati fin dalle prime ore della giornata da forti raffiche di venti di Libeccio-Ponente sulla costa centro-settentrionale e sull’Elba. Il mare risulterà da agitato a molto agitato a nord dell’Elba, molto mosso altrove. Per queste zone, la Sala operativa unica della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta di codice giallo per l’intera giornata di domani, venerdì 9 gennaio, per vento e per mareggiate: in questo caso l’allerta diverrà di codice arancione a partire dalle ore 12. Inoltre, sempre per la giornata di domani, allerta di codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore dalle 8 fino a mezzanotte”.

