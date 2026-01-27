Allerta Meteo Toscana: pioggia, vento e mareggiate

Una nuova intensa perturbazione interesserà la Toscana a partire dalla serata di oggi, martedì 27 gennaio, con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, che dalle zone occidentali si estenderanno a tutta la regione nel corso della notte. La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo con codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore che dalla ore 22 di stasera e per tutta la giornata di domani, mercoledì 28 gennaio, riguarderà l’intera Toscana. Per rischio idraulico del reticolo principale, codice giallo per il bacino di Bisanzio e Ombrone pistoiese, con durata per tutta la giornata di domani.

Il codice giallo per forti mareggiate interesserà prima le coste centro meridionali e l’arcipelago – dalla mezzanotte fino alle 18 di mercoledì – e poi quelle centro settentrionali – dalle 10 fino alle 22, sempre di mercoledì.

Per vento l’allerta gialla sarà in vigore dalla mezzanotte fino alle 18 di domani nelle zone meridionali e nella Valtiberina.

