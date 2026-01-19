Allerta Meteo Toscana: prorogato codice giallo per vento forte nel Fiorentino

Prorogata l’allerta meteo codice giallo per rischio vento forte a Firenze che scatterà alle 13 di oggi: è quanto riporta il nuovo bollettino di valutazione delle criticità emesso dal Centro funzionale regionale per la zona che comprende anche il Comune di Firenze (oltre a quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa). L’allerta terminerà alle 24 di martedì 20 gennaio. In Toscana sono previsti oggi e domani, martedì 20 gennaio, venti di Grecale con raffiche fino a 60-70 km/h su costa, rilievi e Arcipelago, fino a 40-60 km/h sulle pianure settentrionali.

