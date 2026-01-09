Allerta Meteo Toscana: vento forte, neve e mareggiate in arrivo

Allerta Meteo arancione prorogata dalla sala operativa della Toscana per mareggiate su costa centro-settentrionale e Arcipelago fino alle ore 9 di domani sabato 10 gennaio. È quanto riporta il Presidente della Regione Eugenio Giani, evidenziando anche l’allerta gialla per rischio idrogeologico in corso fino alla mezzanotte di oggi Toscana centro-settentrionale; allerta gialla per rischio vento in corso su costa centro-settentrionale e Arcipelago; allerta gialla per rischio neve nella giornata di domani su Toscana orientale. Nella notte e fino alle prime ore di domani, sabato, possibili nevicate generalmente oltre 600-800 metri con accumuli di circa 5-10 cm, ma possibili anche a quote inferiori (400-600 m) sulle zone appenniniche, aretino, Pratomagno, senese e amiatino.

Forti venti di Libeccio/Ponente con raffiche fino a 80-100 km/h sulla costa centro-settentrionale e sull’Elba (localmente e temporaneamente superiori ai 100 km/h su Capraia e Gorgona). Raffiche fino a 60-70 km/h sui crinali appenninici, sulla costa meridionale e sulle zone collinari; 40-50 km/h in pianura. Domani, sabato, venti forti di Maestrale sul livornese e grossetano con raffiche fino a 70-90 km/h su Arcipelago, fino a 50 -70 km/h sulla costa, fino a 50 km/h sulle colline limitrofe, inferiori in pianura; attenuazione dal pomeriggio.

