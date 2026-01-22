Allerta Meteo Trentino: arriva la neve fino a fondovalle

A partire da domani, venerdì, e per tutto il fine settimana è previsto un peggioramento del tempo in tutto il Trentino: lo comunica Meteotrentino, secondo cui già dalla prossima notte la nuvolosità sarà in aumento, con un conseguente rialzo delle temperature notturne. Nel corso della mattinata di venerdì potranno iniziare deboli nevicate in montagna. Durante la giornata e soprattutto in serata, la quota neve tenderà progressivamente ad abbassarsi, fino a circa 700 metri a sud e nelle valli più aperte, mentre altrove neve o neve mista a pioggia potrà cadere anche nei fondovalle. Alle quote più basse, dove ristagnerà aria fredda e soprattutto nelle fasi iniziali delle precipitazioni, non si esclude la possibilità di nevischio o di pioggia che congela al suolo dove il terreno è gelato, si legge in una nota dell’Amministrazione Provinciale.

Nella notte tra venerdì e sabato le precipitazioni potranno risultare a tratti moderate e anche sotto i 500 metri potrà essere osservata neve o neve mista a pioggia. La giornata di sabato sarà caratterizzata da precipitazioni deboli e intermittenti, più probabili al mattino e nuovamente dalla sera. Le nevicate interesseranno generalmente le quote oltre 400–700 metri, ma localmente potranno spingersi anche più in basso, in particolare nelle valli settentrionali.

Entro le ore centrali di sabato sono attesi mediamente 10–20 centimetri di neve o più oltre i 400–700 metri, con quantitativi maggiori alle quote più elevate. A quote inferiori gli accumuli saranno generalmente più contenuti; in Valsugana e localmente anche in valle dell’Adige potranno comunque cadere alcuni centimetri di neve.

Anche domenica e fino a lunedì mattina sono probabili precipitazioni ma quota neve e quantitativi sono ancora incerti.

