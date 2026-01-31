Allerta Meteo, ultimo Giorno della Merla con maltempo in 3 regioni

Allerta meteo oggi, 31 gennaio 2026, l’ultimo dei cosiddetti Giorni della Merla, per 3 regioni, dove saranno possibili piogge intense e grandine. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

Nella giornata di oggi, 31 gennaio 2026, “una saccatura atlantica farà il suo ingresso sul Mediterraneo Occidentale per poi evolvere in un blando cut-off e muoversi verso il Mediterraneo Centrale. Al suolo si avrà la formazione di un minimo barico relativamente profondo che seguirà il movimento del minimo in quota, portandosi dal Mar di Sardegna verso lo Ionio nel corso della giornata. La presenza di un buon flusso umido nei medio-bassi strati e di aria relativamente fredda in quota porterà instabilità diffusa lungo linee frontali al suolo, principalmente tra Mar di Sardegna, Sicilia e Ionio. Un livello di pericolosità 0 per piogge e grandine di piccole dimensioni sarà valido per Sardegna, Sicilia e Calabria Ionica“, riporta il bollettino PRETEMP.

La situazione meteo

“Un richiamo umido e mite da sud-ovest su Mare e Canale di Sardegna nella prima parte della giornata determinerà un aumento di energia con MLCAPE < 800-1000 J/kg, principalmente concentrata nei bassi strati. Valori di shear moderati con DLS intorno a 15 m/s propendono per convezione anche organizzata, probabilmente in cluster lineari sul mare, ma comunque in un contesto di piogge stratiformi diffuse, in movimento verso i settori centro-meridionali dell’isola. La pericolosità maggiore sarà legata a piogge e grandine di piccole dimensioni, dato l’afflusso di aria fredda in quota”, sottolinea PRETEMP.

Nella seconda parte della giornata “un minimo secondario al suolo si porterà sul Canale di Sicilia e successivamente sullo Ionio causando convergenze di basso livello con fenomenologia simile a quella descritta in precedenza su Sicilia e Calabria Ionica, in presenza di minor energia sulla colonna MLCAPE < 500 J/kg ma con valori confrontabili nei bassi strati. In serata sono anche previsti aumenti considerevoli di SREH > 300 m^2/s^2 sullo Ionio e a ridosso del Golfo degli Angeli in Sardegna. In entrambi i casi, i massimi di CAPE 0-3 km e i minimi LCL sono traslati più a largo per cui la probabilità di formazione di trombe marine resta marginale“.

Allerta Meteo, la mappa PRETEMP

