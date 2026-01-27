Allerta Meteo USA, l’inverno stringe la morsa sulla East Coast: rischio neve tra incertezza e gelo storico

La costa orientale degli Stati Uniti si trova attualmente nel bel mezzo di una fase meteorologica estrema. Secondo quanto riportato in un recente approfondimento del Washington Post, la regione sta facendo i conti con le conseguenze di una “megatempesta” che lo scorso fine settimana ha lasciato oltre un milione di utenze senza energia elettrica, scaricando fino a trenta pollici di neve in alcune aree dello stato di New York. A peggiorare la situazione è l’arrivo del cosiddetto Siberian Express, un vasto fronte di aria artica che ha fatto precipitare le temperature di 30-40 gradi sotto la media stagionale, portando il gelo fino alla costa del Golfo e alla Florida.

L’ombra di un nuovo sistema perturbato

Nonostante i residenti stiano ancora spalando la neve e riparando i danni ai cavi elettrici, i principali modelli meteorologici stanno già simulando la formazione di un secondo potenziale sistema nevoso. Le analisi indicano che un’area di bassa pressione potrebbe organizzarsi al largo delle Caroline tra sabato e domenica. Gli esperti del Washington Post sottolineano che la situazione è in forte evoluzione: sebbene l’aria gelida necessaria per produrre neve sia già presente al suolo, manca ancora un sistema di alta pressione sopra la Groenlandia che “blocchi” la tempesta, spingendola con decisione verso la terraferma.

Scenari divergenti tra i modelli matematici

Attualmente, la previsione resta complessa a causa della divergenza tra i principali strumenti di calcolo. Il modello americano GFS suggerisce uno scenario in cui la tempesta potrebbe colpire duramente le Outer Banks con condizioni di bufala, portando nevicate significative anche nel Massachusetts sud-orientale. Al contrario, il modello europeo ECMWF ipotizza una traiettoria più orientale, che porterebbe il sistema a scivolare verso l’oceano, sfiorando appena le zone costiere. Questa incertezza rende difficile stabilire con esattezza quali saranno gli accumuli nevosi definitivi per le grandi metropoli del corridoio I-95, come Washington e New York, che potrebbero restare ai margini del fenomeno.

Rischi potenziali e monitoraggio costante

Oltre alla neve, la principale preoccupazione dei meteorologi riguarda la combinazione tra venti intensi e temperature estremamente basse. Anche una nevicata di moderata entità potrebbe trasformarsi in un evento pericoloso a causa del ghiaccio già presente e della fragilità della rete elettrica, messa a dura prova dagli eventi dei giorni scorsi. Le autorità locali consigliano alla popolazione di monitorare costantemente gli aggiornamenti dei radar meteorologici, poiché piccoli spostamenti nella rotta della bassa pressione potrebbero determinare la differenza tra una spolverata coreografica e una nuova emergenza per la viabilità. La finestra temporale più critica resta quella tra sabato sera e lunedì mattina, quando l’interazione tra l’umidità atlantica e il gelo canadese raggiungerà il suo apice.