Allerta Meteo USA, scatta l’Apocalisse Bianca: un “mostro” artico minaccia 200 milioni di persone. Ecco le città più colpite da gelo e neve

L’inverno nordamericano sta per mostrare il suo volto più feroce attraverso una perturbazione di proporzioni colossali che, secondo i modelli fisico-matematici, si candida a riscrivere gli annali meteorologici di molte metropoli d’oltreoceano. Una vasta e potentissima tempesta invernale, alimentata da una massiccia discesa d’aria artica in scivolamento dal Canada, sta investendo oltre la metà del territorio statunitense, mettendo in ginocchio le infrastrutture vitali e costringendo ben sedici stati, oltre al Distretto di Columbia, alla proclamazione immediata dello stato di emergenza. Non si tratta di una comune ondata di maltempo, ma al risultato di una dinamica atmosferica complessa e raramente così estrema: la perfetta sincronizzazione tra due distinti disturbi d’alta quota che, convergendo sopra le regioni meridionali, stanno innescando un richiamo di umidità tropicale dal Golfo del Messico su un tappeto di aria gelida preesistente.

Le proiezioni modellistiche delineano uno scenario di criticità estrema per la sicurezza pubblica, tanto che il National Weather Service ha già classificato l’evento con un livello di gravità 4 su una scala di 5 nel prestigioso Winter Storm Severity Index. La minaccia più insidiosa e potenzialmente distruttiva è rappresentata dal fenomeno del gelicidio, ovvero la pioggia congelantesi che gela istantaneamente all’impatto con il suolo e le strutture. Questo spettro sta terrorizzando il Sud degli Stati Uniti, in zone dove l’architettura urbana non è progettata per sopportare simili carichi: in stati come il Mississippi e il Tennessee, gli accumuli di ghiaccio puro potrebbero superare i tre centimetri, un peso letale per le linee elettriche e le alberature, con il rischio concreto di blackout totali e prolungati per settimane in un contesto di freddo estremo.

Lungo il nevralgico corridoio della East Coast, da Washington D.C. fino a Boston, passando per New York e Philadelphia, l’attenzione è invece rivolta a precipitazioni nevose che si preannunciano eccezionali per volume e densità. Gli esperti prevedono accumuli che oscilleranno tra i 20 e i 40 centimetri, con punte superiori nelle zone interne. La natura della neve sarà quella tipica delle grandi ondate di freddo continentale: una polvere finissima e leggerissima che, sotto la spinta di raffiche di vento vicine ai 50 km/h, provocherà condizioni di visibilità nulla e il fenomeno dello scivolamento dei manti nevosi, rendendo le arterie autostradali trappole mortali. Città come Lexington e Philadelphia si preparano a fronteggiare quella che potrebbe rivelarsi la tempesta più imponente dell’ultimo decennio, capace di paralizzare il traffico aereo e ferroviario dell’intero quadrante nord-orientale.

Oltre alla violenza immediata delle precipitazioni, l’elemento che più preoccupa la comunità scientifica è la straordinaria persistenza della massa d’aria artica. Una volta transitato il fronte della tempesta, il termometro non accennerà a risalire, rimanendo stabilmente e abbondantemente sotto lo zero per l’intera decade successiva. Questo significa che il ghiaccio e la neve accumulati non avranno modo di sciogliersi, trasformando le aree colpite in un’immensa lastra cristallizzata. Con venti che spingeranno la percezione termica fino a -45°C nelle Grandi Pianure, il sistema energetico americano si appresta a vivere uno stress test senza precedenti, mentre la scienza meteorologica osserva con inquietudine questo evento, sintomatico di una circolazione atmosferica sempre più esasperata e incline a scambi meridiani di violenza inaudita.