Allerta Meteo Veneto, ancora piogge e nevicate: codice giallo per criticità idraulica e idrogeologica

Nel pomeriggio di mercoledì 28 gennaio, in Veneto tempo inizialmente perturbato con ulteriori precipitazioni, specie sui settori centro-orientali di Prealpi e pianura e su Dolomiti, in graduale diradamento su quelli occidentali e meridionali della regione. Nevicate sulle zone montane con limite neve in temporaneo rialzo specie su Prealpi (1200-1500 metri) e sui settori più aperti delle Dolomiti, in contenuto nuovo abbassamento dalla serata. Giovedì 29, tempo debolmente perturbato al mattino specie nel Bellunese con precipitazioni a tratti diffuse su Dolomiti e sparse su Prealpi, nevicate fino a gran parte dei fondovalle dolomitici e intorno ai 1000 metri su Prealpi, in diradamento nel pomeriggio.

Alla luce di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto ha diramato un’allerta meteo gialla per criticità idraulica sulle zone di allerta Vene-B, Vene-E, Vene-F (ossia Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Basso Brenta-Bacchiglione e Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna). Per Vene-F è stata emessa anche allerta gialla per criticità idrogeologica. L’allerta è valida dalle 14 di oggi alle 14 di domenica, giovedì 29 gennaio.

Sulle zone di allerta Vene-B, Vene-E, Vene-F si registra e si attende un innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua principali, anche prossimo o superiore alla prima soglia e generalmente contenuto all’interno dell’alveo; è stato già registrato su alcune sezioni della rete principale il superamento del primo livello di guardia. Su Vene-F possibile innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria e rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con allagamenti di locali interrati e/o sottopassi, si legge nel bollettino di allerta.

