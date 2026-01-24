Allerta Meteo Veneto: arriva la neve, scatta lo stato di attenzione

Nella notte tra sabato e domenica in Veneto sono attese le prime modeste precipitazioni, che saranno via via più diffuse nel corso della giornata di domani, specie nelle ore centrali e pomeridiane. I fenomeni si attenueranno con precipitazioni residue sulle zone orientali e settentrionali fino alla notte. Il limite della neve sarà inizialmente sui 700-1000 metri sulle Prealpi e fino ai fondivalle sulle Dolomiti, poi in lieve calo dalla mattina con possibile interessamento anche della Valbelluna.

Sono previsti quantitativi attorno ai 20-30 cm in montagna tra i 1000 e i 1500 metri di quota, specie sulle zone prealpine centro-orientali e sulle Dolomiti, e possibili accumuli indicativamente fino ai 5 cm in Valbelluna e localmente nelle valli prealpine più fredde.

Alla luce di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per nevicate da mezzanotte di oggi alle 6 di lunedì 26 gennaio, per le zone alpine e prealpine al di sopra dei 1000 metri di quota con possibile interessamento dei fondivalle prealpini più freddi e della Valbelluna.

