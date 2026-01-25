Allerta Meteo Veneto, piogge e neve: stato di attenzione idrogeologica in pianura

La Protezione Civile regionale del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione (allerta meteo gialla) per criticità idrogeologica dalle ore 14.00 di oggi fino alla stessa ora di domani, lunedì 26 gennaio, nella zona Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna (Vene-F) limitatamente all’asta del fiume Sile. Il meteo regionale prevede che “le precipitazioni previste per la giornata di domenica proseguiranno, in progressiva attenuazione, fino alla serata con locali fenomeni residui nella notte. Per l’intero episodio si raggiungeranno quantitativi complessivi attorno ai 20-30cm di neve in montagna dai 1000 ai 1500 metri sulle zone prealpine centro-orientali e sulle Dolomiti. Saranno possibili l’innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria e il rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane, con allagamenti di locali interrati o sottopassi”.

