Allerta Meteo Veneto: stato di attenzione per criticità idraulica in un bacino

Il tempo in Veneto è in miglioramento. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha comunque emesso un bollettino con il quale si dichiara lo Stato di Attenzione (allerta gialla) per criticità idraulica sul Bacino Idrografico VENE-E (Basso Brenta-Bacchiglione). La fase operativa di attenzione su Vene-E è da riferire alla situazione in corso di evoluzione presso i fiumi Bisatto, sezione Vo’ Vecchio e sul sistema Fratta-Gorzone a valle della sezione di Valli Mocenighe, si legge nel bollettino. L’allerta è valida dalle 14 di oggi alle 14 di domani, venerdì 30 gennaio.

Il bollettino riporta “residua variabilità nel pomeriggio odierno e fino a parte di domani, venerdì 30 gennaio, con precipitazioni in prevalenza assenti salvo qualche modesto fenomeno sulle zone montane eventualmente nevoso in genere oltre i 1000 metri di quota”.

