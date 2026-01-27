Allerta Meteo Veneto: stato di attenzione per neve in montagna, rischio idrogeologico in pianura

Domani, mercoledì 28 gennaio, in Veneto “tempo perturbato con precipitazioni diffuse anche consistenti (30-40mm), localmente abbondanti (50-70mm) specie su zone prealpine/pedemontane e pianura/ costa nord-orientale; nevicate in montagna inizialmente fino a gran parte dei fondovalle (400-700 metri di quota) con limite in rialzo fino a 1200/1500 metri su Prealpi e a 900/1200 metri su Dolomiti, localmente più in basso nei settori più chiusi”. Alla luce di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per nevicate dalla mezzanotte di oggi e fino alle 8 di giovedì 29 gennaio nelle zone montane.

È prevista inoltre allerta meteo gialla (stato di attenzione) per rischio idrogeologico ed idraulico nella zona VENE-F (Basso Piave, Sile, Bacino scolante in laguna) dalle 8 di domani alle 14 di giovedì. La criticità idraulica è riferita alla sola asta del Sile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.