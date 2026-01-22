Allerta neve Portogallo: stop ai trasporti scolastici nel Nord, rischio elevato tra Barroso e Montalegre

Nel nord del Portogallo l’inverno entra nel vivo con una decisione straordinaria legata alla sicurezza pubblica. Il comune di Montalegre, nel distretto di Vila Real, ha annunciato la sospensione del trasporto scolastico per venerdì 23 gennaio, a seguito dell’emissione di un avviso rosso per neve da parte dell’IPMA. La misura, di carattere preventivo, nasce dalla previsione di condizioni meteorologiche severe, con nevicate diffuse e accumuli significativi nelle aree montuose dell’Alto Barroso, un territorio già noto per la sua esposizione agli episodi invernali più intensi.

Neve abbondante e criticità nelle ore mattutine

Secondo le indicazioni ufficiali, l’allerta resterà attiva dalla notte del 23 gennaio fino alla mattina del 24, con neve a partire dai 600–800 metri di quota e accumuli che potranno raggiungere i 20–30 cm oltre gli 800 metri. Proprio la fascia altimetrica in cui si trovano molte strade comunali e collegamenti scolastici.

Le autorità locali hanno evidenziato come le prime ore del mattino, momento chiave per la circolazione degli scuolabus, possano essere caratterizzate da carreggiate innevate, ghiaccio e visibilità ridotta, rendendo impossibile garantire condizioni di sicurezza accettabili per studenti e personale.

Scuole coinvolte e scelta precauzionale

La sospensione riguarda tutti gli istituti del raggruppamento scolastico Dr. Bento da Cruz, incluse scuole secondarie, scuole di base e centri di supporto educativo del territorio di Montalegre, Salto e Cabril. Una scelta definita prudenziale, che mira a ridurre il rischio di incidenti in una fase meteorologica potenzialmente critica.

Parallelamente, la Protezione Civile municipale, in coordinamento con vigili del fuoco e servizi tecnici, ha attivato un monitoraggio costante dell’evoluzione meteo, predisponendo mezzi per lo sgombero della neve, il trattamento antighiaccio e il ripristino della viabilità non appena le condizioni lo consentiranno.

Il quadro meteorologico: irruzione invernale sull’Iberia

Dal punto di vista sinottico, l’episodio è legato al passaggio di una profonda saccatura atlantica, accompagnata da aria fredda di origine polare-marittima. L’interazione tra questa massa d’aria instabile e la complessa orografia del Barroso favorirà rovesci nevosi intensi, anche a quote relativamente basse per il Portogallo settentrionale.

Eventi di questo tipo, seppur non inediti per Montalegre, rappresentano le fasi più impegnative dell’inverno locale, con impatti diretti su mobilità, servizi e attività quotidiane.

Sicurezza prima di tutto

La decisione di fermare il trasporto scolastico conferma un approccio orientato alla gestione preventiva del rischio, sempre più centrale nella comunicazione meteorologica moderna. In contesti montani come quello di Montalegre, anticipare gli effetti della neve significa limitare disagi maggiori e tutelare la sicurezza della popolazione, in attesa di un miglioramento delle condizioni nelle giornate successive.