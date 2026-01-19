Allerta rossa prorogata in Sardegna: quadro di criticità elevata per il rischio idrogeologico

La Protezione civile della Sardegna ha disposto la proroga di 24 ore dell’allerta rossa, estendendo le misure di massima attenzione fino a martedì 20 gennaio. Il nuovo bollettino, firmato in tarda mattinata dal direttore generale Mauro Merella, conferma un quadro di criticità elevata per il rischio idrogeologico, con la possibilità di frane e alluvioni nelle aree già interessate dall’ondata di maltempo. Rispetto all’avviso precedente, valido a partire dalle 21 di domenica, l’aggiornamento mantiene il codice rosso per il rischio idrogeologico, mentre il rischio idraulico viene innalzato da giallo ad arancione.

Ciò indica un aumento delle criticità soprattutto in prossimità di fiumi, argini e foci, dove potrebbero verificarsi rapidi innalzamenti dei livelli idrici. Nel dettaglio, Iglesiente e Campidano restano interessati da criticità elevata per il rischio idrogeologico, accompagnata da criticità moderata per il rischio idraulico, mentre permane una criticità ordinaria per il rischio idrogeologico legato ai temporali. Nelle aree di Montevecchio-Pischinappiu e del Logudoro la situazione è valutata con codice giallo, sia per il rischio idraulico sia per quello idrogeologico. Condizioni particolarmente delicate sono confermate anche nelle zone di Flumendosa-Flumineddu e Gallura, dove resta in vigore il codice rosso per il rischio idrogeologico e l’arancione per il rischio idraulico. Nell’area del Tirso, invece, il bollettino segnala una criticità moderata per il rischio idrogeologico, affiancata da criticità ordinaria per il rischio idraulico.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.