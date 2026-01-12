Allerta smog in Emilia-Romagna, bollino rosso in 4 province

Nuova allerta smog in Emilia-Romagna, previsto il bollino rosso da Arpae: scatta domani e dopodomani 13 e 14 gennaio in 4 province, cioè Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara. In vigore, tra le misure emergenziali, il divieto di circolazione dei veicoli diesel fino a euro 5. Gli sforamenti delle concentrazioni delle PM10 registrati e le previsioni meteorologiche confermano l’applicazione di ulteriori limitazioni al traffico, come previsto dal Piano Aria integrato regionale messo a punto dalla Regione.