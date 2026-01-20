Allerta meteo, la Protezione civile Sicilia: “peggioramento in arrivo, massima prudenza”

“Da ieri, la Sicilia è interessata da una nuova ondata di maltempo e come previsto nelle prossime ore le condizioni sono destinate a peggiorare ulteriormente. In particolare, nella parte orientale dell’Isola, già duramente colpita, sono previste piogge intense e persistenti insieme a un aumento delle mareggiate. Il fronte perturbato, che si muove lungo il Canale di Sicilia, coinvolgerà progressivamente anche la Sicilia occidentale e centrale”. Così il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, che sta seguendo l’evolversi della situazione minuto per minuto e continuerà h 24 lavorando in stretto coordinamento con i sindaci, le prefetture, i vigili del fuoco e il sistema del volontariato.

“Rivolgo – conclude Cocina – un appello a tutte le strutture di emergenza affinché mantengano altissima l’attenzione e, allo stesso tempo, invito i cittadini alla massima prudenza. È fondamentale rispettare le ordinanze locali e adottare comportamenti responsabili, soprattutto nelle aree più esposte al rischio idrogeologico e lungo le zone costiere”.

