Allerta meteo Messina: invito ai residenti fronte mare a valutare l’allontanamento

Il maltempo è atteso in serata nella zona sud di Messina, con maggiori criticità tra Tremestieri e Giampilieri. Il sindaco Federico Basile e l’assessore alla Protezione civile Massimo Minutoli, dopo un briefing al Centro operativo comunale, hanno invitato in via cautelativa i residenti delle abitazioni fronte mare a valutare un allontanamento temporaneo. Le aree più delicate sono Giampilieri, Mili Moleti e Ponte Schiavo. È in corso lo spostamento degli ospiti di una Rsa a Ponte Schiavo e al PalaMili sono state predisposte circa 30 brandine per l’accoglienza. L’avviso segue l’innalzamento dell’allerta meteo da arancione a rossa, valida dalle 18. Nessuna evacuazione è in corso o prevista, precisa il sindaco.

