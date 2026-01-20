Allerta meteo Sicilia: scuole chiuse a Messina anche domani

Scuole chiuse a Messina anche domani, mercoledì 21 gennaio. “La Protezione Civile ha appena emanato un nuovo bollettino meteo che conferma anche per la giornata di domani, mercoledì 21 gennaio 2026, il livello di allerta rossa sul nostro territorio. Alla luce di ciò, per tutelare l’incolumità dei cittadini, sarà disposta per l’intera giornata di domani la chiusura di tutte le ville comunali, dei cimiteri e delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private”, è quanto comunica il sindaco di Messina, Federico Basile. “Sto firmando l’ordinanza necessaria ad adottare tutte le misure di prevenzione previste. Vi invito a seguire esclusivamente i canali ufficiali del Comune per gli aggiornamenti e a limitare gli spostamenti allo stretto necessario. Grazie per la collaborazione e per il senso di responsabilità”, conclude Basile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.