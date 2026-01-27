All’ESA ESRIN di Frascati tornano gli School Days

Dal 13 al 17 aprile 2026, gli School Days tornano al centro ESRIN di Frascati, alle porte di Roma. Come ogni anno, il cuore europeo dell’Osservazione della Terra aprirà le sue porte a circa 1.500 studenti pronti a lasciarsi ispirare dal fascino dello Spazio e della scienza. Gli ESA School Days offrono un vero e proprio viaggio nel mondo dello Spazio: attraverso presentazioni coinvolgenti, laboratori creativi ed esperienze pratiche, i ragazzi potranno scoprire come l’ESA studia la Terra ed esplora l’Universo. L’iniziativa mira a sensibilizzare i più giovani su temi fondamentali come la ricerca scientifica, la tutela dell’ambiente e il cambiamento climatico, stimolando la curiosità e l’interesse verso le discipline STEM. Un’occasione unica per promuovere il pensiero scientifico, il lavoro di squadra e per ispirare le nuove generazioni a intraprendere percorsi di studio e carriere nel mondo della scienza e dello spazio.

Programma degli eventi

Gli studenti avranno l’opportunità di partecipare a numerose esperienze a tema spaziale, tra cui dimostrazioni di lancio di razzi-modello, laboratori didattici interattivi, attività dedicate allo studio di meteoriti e asteroidi e visite guidate al Centro Multimediale di Osservazione della Terra, per scoprire come i dati satellitari siano essenziali per monitorare e mitigare gli effetti del cambiamento climatico. La partecipazione è completamente gratuita. Tutte le sessioni saranno in lingua italiana.

I primi tre giorni, dal 13 al 15 aprile, saranno dedicati alle classi IV e V delle scuole primarie, mentre il 16 e 17 aprile parteciperanno le scuole secondarie di primo grado. Il programma dettagliato dell’edizione 2026 verrà inviato agli Istituti selezionati.

Come iscriversi

La richiesta di partecipazione agli ESA School Days dovrà essere compilata online tramite il seguente link di registrazione che sarà attivo dalle ore 09:00 del 03/02/2026 alle ore 16:00 del 06/02/2026. Oltre ai dati necessari per la richiesta di iscrizione, verrà richiesto ai docenti di descrivere brevemente gli obiettivi educativi della partecipazione all’evento, con particolare riferimento al potenziamento delle discipline STEM.

Criteri di selezione

Al fine di favorire la più ampia partecipazione per ciascun Istituto (identificato dal codice meccanografico della Sede Principale) è consentita l’iscrizione di un massimo di 50 studenti.

Dati i posti limitati, la selezione degli Istituti partecipanti verrà effettuata avvalendosi del database relativo alle edizioni più recenti degli ESA School Days, rispettando i seguenti criteri:

Verrà data priorità agli Istituti che non hanno mai partecipato a edizioni precedenti. Questo criterio sarà determinante e prevalente sugli altri.

Tra questi, un punteggio aggiuntivo verrà assegnato agli Istituti che, pur avendo inoltrato domanda di partecipazione in passato, non sono stati mai selezionati o non hanno avuto mai modo di partecipare.

In caso di ulteriore disponibilità di posti, l’ammissione potrà essere estesa agli Istituti che hanno già partecipato in passato agli ESA School Days. In tal caso, il criterio adottato seguirà un ordine cronologico crescente (ovvero dalla partecipazione più remota a quella più recente). A parità di requisiti, verrà effettuato un sorteggio.

Gli esiti della selezione saranno comunicati ai docenti referenti attraverso l’indirizzo e-mail inserito all’atto della candidatura, nelle settimane successive il termine per la presentazione delle domande.