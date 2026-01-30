Alluvione in Brasile: piogge torrenziali e allagamenti paralizzano Piracicaba | VIDEO

Forti piogge hanno colpito Piracicaba, nello Stato di San Paolo in Brasile, nella serata di giovedì 29 ora locale, provocando estesi allagamenti e gravi disagi alla circolazione urbana. Le precipitazioni intense hanno messo nuovamente in evidenza le criticità del sistema di drenaggio della città, soprattutto nelle aree storicamente più vulnerabili. Uno degli episodi più rilevanti si è verificato lungo l’Avenida 31 de Março, dove un’automobile è stata trascinata dalla forza dell’acqua. La zona, situata nei pressi della sede del Deinter-9, è da anni soggetta a problemi strutturali di deflusso durante eventi meteo estremi. Allagamenti significativi sono stati segnalati anche sull’Avenida Armando de Salles Oliveira, vicino al Terminal Centrale di Integrazione, nel cuore della città, causando rallentamenti e timori tra automobilisti e pedoni.