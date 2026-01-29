Alluvione in Colombia, Medellín sott’acqua: nubifragi mettono in ginocchio la città | VIDEO

In Colombia, la città di Medellín ha affrontato nelle ultime ore una delle fasi di maltempo più intense dell’attuale stagione delle piogge. Ieri precipitazioni particolarmente abbondanti, accompagnate da una forte attività temporalesca, si sono abbattute sulla capitale del dipartimento di Antioquia, provocando un rapido accumulo di acqua sulle strade e mettendo sotto pressione il sistema di drenaggio urbano. Le piogge, concentrate in un arco di tempo molto ristretto, hanno favorito l’innalzamento improvviso del livello di torrenti e fiumi, generando numerose situazioni di emergenza, soprattutto nel settore sudorientale della città, dove le autorità hanno immediatamente attivato i protocolli di risposta e monitoraggio continuo.

Esondazioni

L’evento più critico si è verificato nella Comuna 14, El Poblado, dove il torrente La Presidenta è esondata, causando allagamenti in diverse strade e aree residenziali. Il sindaco di Medellín, Federico Gutiérrez, ha confermato che si tratta della zona maggiormente colpita e ha raccomandato l’uso di vie alternative per ridurre i rischi per automobilisti e pedoni.

Interventi di emergenza e danni materiali

Squadre del Dipartimento Amministrativo per la Gestione del Rischio di Disastri (Dagrd) e dei Vigili del Fuoco di Medellín sono intervenute in più punti della città. Tra gli incidenti segnalati figurano crolli di alberi e muri, che ha danneggiato diverse automobili parcheggiate. Nonostante l’entità dei danni materiali, le autorità hanno confermato che non si registrano persone ferite.

Temporali e raccomandazioni alla popolazione

Dal punto di vista meteorologico, il Dagrd ha evidenziato l’eccezionale intensità del fenomeno: 12 fulmini in appena 20 minuti nel Valle de Aburrá, di cui 10 su Medellín e una nel vicino comune di Envigado. Le autorità hanno invitato i cittadini a evitare attività all’aperto e a rimanere in luoghi sicuri finché persistono le condizioni di instabilità atmosferica.

Disagi alla mobilità e interruzioni di energia

Le piogge hanno causato gravi ripercussioni sulla mobilità urbana, con rallentamenti e criticità in corridoi strategici come il Túnel de Oriente, l’Avenida Regional, La Aguacatala e nei pressi della stazione Poblado della metropolitana. Problemi sono stati segnalati anche lungo la variante Las Palmas e sull’avenida Las Vegas, in entrambi i sensi di marcia.

Parallelamente, Empresas Públicas de Medellín (EPM) ha comunicato interruzioni del servizio elettrico in diversi quartieri di El Poblado – tra cui Altos del Poblado, Las Lomas, Las Palmas, Los Balsos e Los Naranjos – a causa della caduta di un albero di grandi dimensioni sulle infrastrutture della rete.

Allerta meteo ancora attiva

L’amministrazione comunale colombiana mantiene attivi i protocolli di monitoraggio e ha invitato la popolazione a segnalare eventuali emergenze al numero 123. Con la possibilità di nuove piogge nelle prossime ore, le autorità non escludono ulteriori interventi preventivi, soprattutto in prossimità di torrenti urbani e zone collinari ad alto rischio idrogeologico.

Maltempo in Colombia, Medellín sott'acqua