Alluvione in Malesia: piogge torrenziali sommergono Miri | FOTO e VIDEO

Forti piogge notturne hanno provocato gravi allagamenti a Miri, nello Stato di Sarawak, in Malesia. interessando Jalan Miri-Pujut, Boulevard Pujut, Kampung Lereng Bukit, Taman Bulatan, Pujut 7, Piasau Industrial Area, Emart Tudan, Everwin Senadin, Desa Senadin, Lutong Lama, il terminal petrolifero MCOT e le aree intorno al campus della Curtin University Malaysia. L’acqua fuoriuscita dalle caditoie ha reso pericolose le strade, ma al momento non sono state necessarie evacuazioni. Vigili del fuoco, volontari e autorità locali monitorano costantemente la situazione, invitando la popolazione alla prudenza, ricordando la gravità della grande alluvione dello scorso anno.