Alluvioni in Albania: oltre 13mila ettari sott’acqua e centinaia di evacuati

Un’ondata di maltempo ha colpito l’Albania negli ultimi giorni, provocando inondazioni diffuse dal Nord al Sud del paese. Piogge torrenziali hanno fatto straripare fiumi e canali, sommergendo oltre 13mila ettari di terreni agricoli e circa 1.600 abitazioni, secondo quanto comunicato dal premier Edi Rama, che ha convocato una riunione del Comitato di protezione civile per coordinare le operazioni di soccorso. Al momento, 339 persone sono state evacuate. Le operazioni coinvolgono più di 500 unità dell’esercito, supportate da mezzi pesanti e gommoni per raggiungere le abitazioni allagate. Il premier ha sottolineato che le precipitazioni registrate negli ultimi 3 giorni corrispondono alla media mensile di gennaio.

A Durazzo, però, molti residenti di un quartiere periferico hanno criticato il Comune per il mancato funzionamento del sistema di pompe, accusando inefficienze nella gestione delle emergenze. La procura ha aperto un’inchiesta sulle cause, dopo il ritrovamento di un uomo annegato in un canale.

L’opposizione chiede lo Stato di disastro naturale, ma il governo frena, annunciando la disponibilità di 50 milioni di euro per affrontare l’emergenza.