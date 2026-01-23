Alluvioni in Indonesia: piogge torrenziali e centinaia di case sommerse | VIDEO

Settimana di forte maltempo in Indonesia, dove piogge intense e persistenti hanno provocato gravi inondazioni in diverse province. L’Agenzia nazionale per la gestione dei disastri (BNPB) segnala allagamenti estesi in Banten, Nusa Tenggara Occidentale (NTB) e nella capitale Giacarta, colpendo soprattutto aree a bassa quota, quartieri densamente popolati e bacini fluviali esondati. Nella provincia di Banten, le inondazioni hanno sommerso almeno 239 abitazioni nel distretto di Tangerang, causando 2 vittime e un ferito lieve. In città, l’acqua ha invaso 8 distretti e costretto decine di persone all’evacuazione, mentre il livello dei fiumi continua a salire.

Situazione critica anche in NTB: a Sumbawa si contano 162 case danneggiate e una struttura scolastica colpita, mentre a Bima e Lombok Ovest altre centinaia di abitazioni sono finite sott’acqua. A Giacarta, gli allagamenti hanno interessato 143 unità di quartiere e 16 strade, con livelli dell’acqua superiori al metro in alcune zone.