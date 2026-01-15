Alluvioni lampo lungo la Great Ocean Road in Australia: piogge record, auto finiscono in mare | VIDEO

Un’improvvisa ondata di maltempo ha colpito il Sud/Ovest del Victoria, in Australia, lungo la celebre Great Ocean Road, causando alluvioni lampo che hanno travolto caravan park e spinto alcune auto in mare. I residenti di Wye River, Kennett River, Cumberland River e Lorne sono stati messi in allerta intorno alle 14:30, dopo che una cella temporalesca intensa aveva investito l’area poco prima delle 13. Diverse le auto trascinate in mare a Wye River e caravan sommersi dal fiume Erskine a Lorne. Le squadre dei servizi di emergenza (SES) hanno evacuato i residenti verso terreni più elevati. Fortunatamente, non sono stati riportati feriti gravi.

La pioggia ha stabilito un nuovo record nella zona di Mt Cowley: oltre 170 mm in 7 ore, superando il precedente massimo giornaliero di 123 mm. I residenti descrivono la piena come la peggiore degli ultimi 70 anni, con alberi e detriti trascinati dalla corrente e ponti distrutti.

La Great Ocean Road è stata chiusa tra Skenes Creek e Lorne, a causa di venti forti e onde fino a 3 metri. Secondo il Bureau of Meteorology, le precipitazioni stanno gradualmente diminuendo, ma le condizioni di allerta rimangono.