Ambiente: ENEA con i Comuni di Narni e Terni per risparmio energetico e riduzione delle emissioni

Promuovere comportamenti più sostenibili e ridurre le emissioni: è questo l’obiettivo della campagna di sensibilizzazione dei Comuni di Narni e Terni, realizzata con il supporto di ENEA nell’ambito del Piano regionale della qualità dell’aria della Regione Umbria. La campagna sarà realizzata da un operatore specializzato individuato tramite un avviso pubblico e dovrà incrementare la consapevolezza ambientale della popolazione su cause ed effetti dell’inquinamento atmosferico, promuovendo comportamenti e stili di vita più sostenibili, dalla mobilità ai consumi energetici fino all’uso efficiente del riscaldamento domestico.

Secondo le linee guida elaborate dai Comuni di Narni e Terni con il supporto tecnico di ENEA, l’iniziativa dovrà facilitare l’accesso a servizi e incentivi, anche attraverso il coinvolgimento di testimonial locali e associazioni del territorio, per consolidare la fiducia tra cittadini e istituzioni pubbliche.

In particolare, ENEA sta affiancando le due amministrazioni sia nella preparazione del bando per l’affidamento del servizio, che nel rafforzare le competenze del personale delle dei due Comuni, grazie a specifiche attività di formazione. Inoltre, durante la campagna assicurerà supporto tecnico alle amministrazioni comunali, sviluppando un modello di monitoraggio per misurare l’efficacia reale dell’iniziativa.

“In questo progetto ENEA svolge un ruolo nuovo e sperimentale, che va oltre il supporto tecnico-scientifico su efficienza energetica, qualità dell’aria e tutela ambientale”, spiega Antonio Disi, responsabile del Laboratorio ENEA Strumenti per la promozione dell’efficienza energetica presso il Dipartimento Efficienza Energetica.

L’iniziativa, in accordo con gli indirizzi della direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, valorizza l’esperienza ENEA nell’attuazione del Programma nazionale di informazione e formazione sull’efficienza energetica, realizzato per conto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

“In questi anni abbiamo compreso quanto sia fondamentale rafforzare la capacità delle amministrazioni pubbliche di formulare una domanda di qualità nelle attività di informazione verso i propri fornitori: solo una domanda più consapevole può generare risposte altrettanto qualificate e in questa direzione stiamo affiancando, in via sperimentale, i Comuni di Narni e Terni”, conclude Disi.

Le aziende e i professionisti interessati alla realizzazione della campagna di sensibilizzazione potranno inoltrare la propria candidatura entro il 23 gennaio secondo le modalità indicate sul sito del Comune di Narni.

Sullo stesso sito è inoltre disponibile la registrazione dell’evento informativo organizzato dai Comuni di Narni e Terni, con il supporto di ENEA, dedicato alla presentazione dell’iniziativa e al confronto con le aziende e i professionisti.